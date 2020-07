L’aumento dei casi in Spagna registrato negli ultimi giorni fa temere l’arrivo di una seconda ondata di Covid. Solo nella giornata di venerdì ci sono stati 922 nuovi casi di coronavirus in un giorno. Per questo Londra ha tolto il paese iberico dalla lista dei Paesi sicuri, e ha imposto da ieri la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi ha viaggiato in Spagna e vuole rientrare nel Regno Unito. Il totale delle infezioni in Spagna è salito a 272.421. Il totale dei decessi è a 28.438.