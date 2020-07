Bufera in Spagna intorno all’ex centrocampista dell’Inter, Ever Banega. Come riporta infatti l’emittente spagnola Onda Cero, il giocatore del Siviglia è stato pizzicato a ballare in un locale di Valencia senza mascherina. Inevitabile il polverone mediatico, visto che nella stessa discoteca (“Mya”) in queste ore sono state registrati ben 12 nuovi casi di Coronavirus.