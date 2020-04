Nella diretta Instagram con il presentatore Paolo Bonolis, Francesco Totti ha parlato anche della cessione di Mohamed Salah, ex compagno di squadra alla Roma che dal 2017 veste la maglia del Liverpool: «Non ci ha abbandonato. In quel momento la società era in crisi. Non è stato lui ad andare via, precisiamole le cose. Per nuovo stadio sarà molto difficile, ci vuole tempo. A Tor di Valle la vedo molto complicata».