Il Modena F.C. comunica di aver raggiunto e perfezionato l’accordo con i propri Tesserati per la rinuncia a parte dei compensi spettanti per la stagione in corso. Lo comunica il club gialloblu con una nota sul proprio sito ufficiale: “La priorità del Presidente Sghedoni e dell’intera Società è volta a garantire ai propri Tesserati le risorse necessarie per superare questo duro momento economico e familiare, consapevoli che la grande crisi attuale e futura che coinvolge l’economia italiana imponga a tutte le aziende e, di conseguenza, alle Società di Serie C, un’attenta riflessione sull’oculato utilizzo delle risorse a disposizione.

La Società ringrazia i propri Calciatori, i membri dello Staff Tecnico e dello Staff Sanitario che, in virtù della grande collaborazione che ha da sempre contraddistinto tutti i rapporti umani e professionali, hanno deciso di incontrare le esigenze della Società con la sottoscrizione di tale accordo. Oggi tutti siamo chiamati a un senso maggiore di responsabilità civile, come cittadini e come lavoratori. E questo accordo è il segno che tutte le parti hanno agito in tal senso”.