L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato a “La Zanzarosa” trattando diversi temi. Ecco le sue parole: «Mirri? Il presidente deve fare il presidente e non deve per forza vedersi nelle tribune e nelle piazze. Io lo apprezzo molto perché è un tifoso e secondo me ha una grande maturità dirigenziale. L’affluenza dei tifosi è un risultato straordinario. Nonostante la categoria è normale che il tifo sia numeroso. Dopo alcuni passi falsi siamo comunque primi in classifica».