L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato a “La Zanzarosa” trattando diversi temi. Ecco le sue parole: «Sforzini sta dimostrando a Palermo il suo lavoro, purtroppo è stato condizionato dall’infortunio ma sta ritrovando la condizione. Ficarrotta è un talento straordinario, il giorno che si renderà conto di quanto possa essere decisivo per la squadra e per la stagione allora fare un salto definitivo per la sua carriera. Da palermitano sentirà di più la responsabilità. Vale anche per Accardi e per altri palermitani. Ficarrotta riuscirà a togliersi qualche soddisfazione. In attacco c’è una concorrenza importante. Silipo e tanti altri, speriamo di rivedere in campo Santana».