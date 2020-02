L’ex rosanero Josip Ilicic, ha parlato ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com” a margine dell’evento “Premio Amici dei Bambini”. Ecco le sue parole: «Mi sto divertendo ed è la cosa più importante, riesco a fare quasi tutto. Io sono come il vino, più invecchio, più divento buono. Mi sento bene, dopo un anno particolare in cui ho avuto un’infezione. Non ho pensato al calcio e volevo stare con la mia famiglia, questo mi ha dato maggiore spinta».