L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato a “La Zanzarosa” trattando diversi temi. Ecco le sue parole: «L’idea della società è di avere il centro sportivo. Abbiamo fretta e urgenza, se non sarà possibile trovare una soluzione in città, cercheremo in provincia. Non vogliamo aspettare troppo tempo, perché vorremmo una casa dove far crescere i propri giocatori. Il comune dovrà analizzare il tutto. Una delle volontà e degli obiettivi della proprietà è il centro sportivo. Non vorremmo andare troppo lontano perché obiettivamente sarebbe difficile da raggiungere».