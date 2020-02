Il classe 2000 dell’Acireale, originario di Ragusa, Alex Arena, ha parlato del duello Palermo-Savoia per la vittoria del girone I di serie D. Ecco le sue parole rilasciate a “La Sicilia”: «L’Acireale ha vinto a Palermo. Secondo lei i rosanero riusciranno a spuntarla? Si, ma il Savoia è sempre in agguato. Tutto questo nonostante non sia la squadra fortissima come il Bari dello scorso anno ».