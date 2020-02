L’ex talento della Primavera del Palermo, oggi al Marina di Ragusa, Simone Giuliano, ha parlato attraverso le colonne de “La Sicilia”. Ecco le sue parole a proposito della gara giocata contro i rosanero: «È stata una giornata speciale, giocare contro tanti miei ex compagni. Ho indossato la maglia rosanero per 10 anni. Auguro loro di tornare tra i professionisti ed al Marina di Ragusa di centrare la salvezza senza passare dai play out. Giocare davanti a tremila spettatori è stata una bella esperienza, peccato per la sconfitta».