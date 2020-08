L’ad del palermo Rinaldo Sagramola, interviene così ai microfoni di “Sampgazzetta.it”, in merito all’interessamento del Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, nei confronti del club rosanero.

Di seguito le sue parole: «Sia ben chiaro che per prima cosa sono gli azionisti di maggioranza che decidono eventualmente di cedere le quote, quindi non posso parlare per loro, ma posso dire che la famiglia Mirri è ben salda al comando. Voglio rimarcare che Il Palermo calcio monitora e monitorerà la situazione perchè non si rechi in alcun modo danno alla società. Al momento la situazione è questa».