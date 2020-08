L’ad del palermo Rinaldo Sagramola, interviene così ai microfoni di “Sampgazzetta.it”, in merito all’interessamento del Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, nei confronti del club rosanero.

Di seguito le sue parole: «Partiamo dal fatto che in questo momento chi conosce i regolamenti, che ho alla mano, sa che Ferrero non può fare un’operazione del genere. Detto questo, sono sincero, gli azionisti del Palermo calcio, soprattutto la famiglia Mirri non ha minimamente intenzione di lasciare le quote di maggioranza e abbandonare il progetto in corso. Io non so sinceramente come il dott. Guzzetta si sia inserito, ma vi posso dire che non lo conosco a livello professionale e che con me non ha avuto contatti di nessun genere, quindi per me queste voci per il momento sono infondate, possiamo chiamarle “voci estive”. Per quello che leggo sui giornali e che è a mia conoscenza, in caso di cessione della Sampdoria, Ferrero dovrà attappare certi buchi e non so cosa gli possa restare da investire nel Palermo».