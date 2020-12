«C’è la consapevolezza di aver messo in piedi una squadra composta da 27 giocatori compresi i ragazzi, con giocatori di qualità. Quelli su cui facevamo maggiore affidamento purtroppo stanno accusando dei ritardi. Non tutti riescono a smaltire le scorie di questi problemi rapidamente. Ce ne sono 2-3 che non hanno ancora purtroppo offerto prestazioni in linea con il loro potenziale. Questo ha contribuito anche al fatto che secondo me questa formazione nel suo complesso non la conosciamo così bene. La squadra secondo me è ancora in una fase di conoscenza del proprio potenziale collettivo. Abbiamo alternato prestazioni buone ad altre più deludenti». Queste le parole dell’ad del Palermo Rinaldo Sagramola a “Siamo Aquile”.