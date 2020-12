«Calciomercato? La squadra è stata costruita con i pezzi che sono stati ritenuti adeguati. Tutto è perfettibile. L’esperienza vissuta mi ha insegnato che a Gennaio sono più i guasti che uno fa rispetto alle soluzioni che trova. Le cose vanno fatte con calma, non è escluso che se dovesse capitare qualcosa con cui completare l’organico si potrà lavorare in questo senso. Non si faranno le cose tanto per farle. Dove può arrivare il Palermo? Per i valori che si sono intravisti a tratti, è una squadra da primi 4-5 posti». Queste le parole dell’ad del Palermo Rinaldo Sagramola a “Siamo Aquile”.