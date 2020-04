Rinaldo Sagramola, ad del Palermo, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Di seguito alcune delle sue parole: «Oggi è difficile capire le risposte, l’auspicio per noi è di poter concludere regolarmente la stagione, sul calcio. Laddove non fosse ritenuto possibile, andrebbe capito come, con tre quarti di campionato disputato, verranno considerate le classifiche. Ovviamente nel nostro interesse c’è che sacrifici e risorse impegnate non siano vanificati. Faremo di tutto, nelle nostre possibilità, per difendere i nostri legittimi interessi, perché comunque una gran parte di campionato si è svolto, e le classifiche delineate devono avere un valore. Si farà tutto il possibile, anche spostando date e luoghi: chiudere la stagione al 31 dicembre potrebbe dare possibilità di concludere i tornei ed evitare battaglie legali. Noi siamo in Serie D, abbiamo accettato di ripartire da lì con un sacrificio economico non indifferente, ci è stata chiesta una tassa di 1 milione di euro, e si è tentato subito di risalire verso contesti più consoni alla tradizione calcistica della città».