Domani giovedì 16 aprile chiude Villa Maria Eleonora Hospital per permettere la sanificazione dei locali senza pazienti ricoverati dopo i 35 casi di contagio da Covid19. A confermarlo Rosario Lo Piccolo, coordinatore provinciale della Sanità privata della Cisl Fp Palermo Trapani, che il 10 aprile scorso aveva scritto una lettera diffida ai vertici della clinica, sollecitando azioni immediate a tutela dei pazienti e del personale e rimarcando come “alla fine di questo momento ognuno si assumerà le responsabilità di questa gestione”. Lo Piccolo ha aggiunto oggi: “In seguito alle ulteriori verifiche effettuate, la struttura sospenderà le attività. Gli operatori sanitari e i medici seguiranno le disposizioni previste a livello nazionale e regionale, relative ai casi di positività o di non positività accertata al Coronavirus. Unico modo per evitare l’accendersi di focolai è mantenere l’allerta altissima, attuare un meccanismo di monitoraggio preciso e puntuale e garantire la sicurezza di chi è in prima linea in ogni realtà ospedaliera e sanitaria”.Come riporta Blogsicilia.it, dalla clinica confermano di aver fatto richiesta all’Asp per una sanificazione profonda e che di conseguenza saranno trasferiti in reparti Covid-19 tutti i positivi che necessitano di ricovero, in altri reparti tutti i pazienti trasportabili mentre saranno dimessi tutti quelli che possono essere dimessi ma non confermano, ancora, i tempi esatto comunicati invece dal sindacato. L’Ospedale resterà. comunque, chiuso fino almeno fino a lunedì per poi rivalutare la situazione.