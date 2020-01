L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha risposto alle parole del dg del Savoia Rais: «Io non lo leggo nemmeno ciò che dicono, di cosa ci avrebbero accusato? Ma voi avete mai letto qualche nostra dichiarazione sul Savoia? No, dunque di cosa ci accuserebbero? Di conseguenza non abbiamo che smorzare, se la cantano e se la suonano – ha dichiarato Sagramola a TifosiPalermo.it -. Loro hanno acceso i toni e loro dovrebbero abbassarli. Io solo una volta ho commentato, tramite un comunicato (clicca qui) , in risposta a delle loro dichiarazioni inopportune. Noi non ci siamo mai permessi di commentare su altre squadre. Proprio il Savoia farebbe bene a guardar in casa propria, dato che noi nello scontro diretto abbiamo avuto degli episodi arbitrali tutt’altro che favorevoli. Non abbiamo mai parlato e non ci teniamo. Quando abbiamo detto qualcosa è stato sulla regolarità del torneo, in merito agli orari delle partite. È un torneo serio che si deve svolgere allo stesso orario tranne per rare eccezioni. A meno che non vi siano delle ragioni di palinsesto particolari, ma per come stanno messi i diritti televisivi in Serie D non mi pare che questa fattispecie riguardi il nostro campionato. Dunque, ribadisco che stanno facendo tutto loro. Facciano come meglio credano. Noi la riteniamo una polemica fuori luogo ed esagerata, non ci interessa, abbiamo già i nostri problemi e pensiamo a risolvere questi. Se vogliono abbassare i toni che lo facciano, noi non interveniamo nemmeno».