Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, intervenuto a TRM ha parlato dell’ultima partita vinta dai rosanero contro il Roccella: «Il Palermo ha vinto di rigore una partita in cui c’è stato un rigore anche per il Roccella. Il Palermo ha vinto con il merito di aver realizzato il rigore. È stata una partita molto sofferta, però, alla fine il risultato ci consente di aumentare il distacco con le inseguitrici, in particolare col Savoia. Credo sia importante registrare il sostegno della tifoseria e registrare questo ennesimo risultato positivo. Ci auguriamo possa continuare, anche con nuovi arrivi, questa stagione positiva e che si possa dimostrare che ha ragione quel detto siciliano che dice ” meglio diventare rossi una volta che diventare gialli cento volte”. Noi siamo diventati rossi una volta, è stata cancellata la squadra, adesso proviamo a non diventare gialli cento volte. Di Piazza? Mi ha chiamato ieri. Mi ha detto che per la prossima in casa (FC Messina, ndr) verrà allo stadio» .