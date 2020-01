Ospite di Siamo Aquile, in onda su Trm, l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato così: «Stress? Sono stati 5 mesi molto impegnativi e ce ne aspettano altre. C’è una forte pressione che era da preventivare perché l’obiettivo è dichiarato e lo aspettiamo tutti. Più passa il tempo più la tensione aumenta. Quest’anno a differenza delle altre nobili decadute abbiamo un avversario che non molla, ci insegue e fa qualche polemichetta ad arte per mettere ulteriore pepe».