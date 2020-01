Ospite di Siamo Aquile, in onda su Trm, l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato così: «Cosa ho da dire? Sono abbastanza soddisfatto di come stanno andando le cose, purtroppo si registra una preoccupazione diffusa come se il campionato fosse finito. Non solo oggi siamo ancora primi in classifica seppur affrontando un momento di difficoltà. Il settore giovanile e femminile vanno bene. I progetti come centro sportivo e stadio da rinnovare stanno andando avanti come detto nel progetto presentato al comune. Sono personalmente soddisfatto».