L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista realizzata all’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola. Ritiro? «Inizieremo il 3 o il 10 agosto – spiega l’a.d. Sagramola -. Sarà un ritiro con il cartello “Work in progress”, perché con il mercato che inizia il primo settembre, ci saranno trattative ancora in corso. Per quelle definite, o in via di definizione, aggiungeremo via via i giocatori, in virtù di nulla osta da parte delle società di appartenenza».