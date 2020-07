L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista realizzata all’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola. A che punto sono i rinnovi? «Abbiamo l’accesso ai nuovi moduli per i contratti da fare ai giocatori che sono già tesserati con noi. C’è tempo fino al 20 luglio. Per quanto riguarda gli under siamo già d’accordo con tutti, per Langella, Kraja, Silipo, Peretti e Fallani»