«Voglio precisare il discorso sull’attaccante, riferito anche a cose che ho detto io in passato.

Che ho detto un’ovvietà, che i campionati si vincono con l’attaccante da 20 gol. Poi però è ovvio che o hai Cristiano Ronaldo che ti garantisce un certo numero di gol, oppure devi fare un investimento su dei ragazzi che una stagione fanno 18 gol e l’anno dopo magari meno. Un esempio su tutti Ricciardo che l’anno prima fa 20 gol col Cesena e l’anno scorso con noi 9. Noi abbiamo un mix tra giovani e calciatori d’esperienza che speriamo che ci assicurino un buon bottino di gol.

Non è sfumato nessun obiettivo. Chi volevamo prendere, l’abbiamo preso e chi non volevamo prendere non l’abbiamo preso. Ieri unica eccezione si poteva fare per Di Gaudio. Avremo tempo caso mai a gennaio per sistemare la squadra ma al momento diamo fiducia a chi abbiamo.

Ieri sera ad un’ora dalla fine mi è stato offerto il calciatore. Mi chiamano e mi dicono che il Verona liquidava il suo contratto. Ovvio che è un giocatore forte, palermitano, ha vinto 3 degli ultimi 4 campionati disputati, con esperienza in categoria superiore, che poteva dare una scossa allo spogliatoio. Ringrazio Di Gaudio che ieri sera mi ha scritto che si augura di lavorare presto insieme a noi. Non c’era tempo per mettere bene a fuoco la situazione perché c’era davvero poco tempo. Non ha fatto in tempo a sintonizzarsi su questa strada ma è stato comunque carinissimo ieri sera a scrivermi». Queste alcune delle parole dell’ad Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Trm”.