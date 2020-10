«L’allenatore ha un organico completo in ogni reparto.

Non ci sono titolari o riserve, sono tutti bravi. Boscaglia, che è un ottimo allenatore, dovrà essere molto bravo a gestirli. Ci sono i turni infrasettimanali ma non avremo Coppa Italia. I sostituti non faranno mai rimpiangere quelli in prima linea. C’è grande equilibrio all’interno dello spogliatoio». Queste sono state alcune delle parole rilasciate da Rinaldo Sagramola ai microfoni di “Trm”.