«Ai tifosi dico di avere un attimo di pazienza, un giudizio della squadra adesso rischia di essere sconfessato in un senso o in un altro dal tempo.

La squadra, per motivi che sanno tutti tranne chi non li vuole comprendere e lo scrive anche, non ha fatto amichevoli. Non le ha fatte per una precisa scelta. Abbiamo provato anche a farle fuori Regione ma non abbiamo trovato lo sparring partner. Non le abbiamo fatte perché giocando con dilettanti o pro che non seguivano il nostro stesso protocollo sanitario avrebbe messo a rischio la salute dei ragazzi. Abbiamo fatto solo una gara in un campo grande. Il campo più piccolo, infatti, è l’unico difetto di giocare a Petralia. La squadra è un pochino in ritardo da questo punto di vista ma era prevedibile. Aspettiamo un po’ di tempo per avere un’idea precisa dell’identità di questa squadra». Queste alcune delle parole dell’ad Rinaldo Sagramola, rilasciate ai microfoni di “Trm”.