Ospite di “Siamo Aquile” , in onda su Trm, l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato così: «Errori? C’è stato un eccesso di modestia da parte della proprietà, quando si dice che siamo pronti a lasciare, dando l’idea di essere di passaggio. Non lasciamo niente, più andremo avanti più le risorse arriveranno da sole. Ma tutti siamo di passaggio nella vita, non significa che restiamo solo 2-3 anni. Non c’è alcuna volontà di mollare, men che meno è la mia volontà perché non sarei venuto. La modestia nell’approccio è stata letta male, come se fossimo dei traghettatori. Su questo sono state dette delle fesserie che scadono nella maldicenza».