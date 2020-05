L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le parole dell’ad del Palermo Sagramola, il quale ha parlato anche degli equilibri societari: «Quelli societari sono gli stessi: c’è un socio di maggioranza e uno, importane, di minoranza, persona che ha sicuramente a cuore le sorti del Palermo. Dovrebbe chiederlo più a loro che a me. Io gestisco…». Ulteriore sforzo economico? «Facciamo chiarezza: è stato sottoscritto un capitale di 15 milioni di euro, da investire su un programma triennale, che tenga contro di riportare la squadra almeno in B. Previsto per questa stagione un passivo di circa un milione, gli altri serviranno per completare gli obiettivi. I dati però subiranno modifiche per il fatto che, se il campionato, come sembra, non dovesse proseguire, bisognerà calcolare un’ulteriore perdita, dato di fatto generalizzato. Tutte le società dovranno fare i conti con una situazione delicata».