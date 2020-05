L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le parole dell’ad del Palermo Rinaldo Sagramola. Ecco le sue parole a proposito di Pergolizzi: «Con l’allenatore ragioneremo a tempo opportuno. Cioè, quando verranno prese le decisioni sui campionati. Ci incontreremo e tireremo le somme». Un segnale di sfiducia? «Non c’entra, bisogna parlare con tranquillità nel momento in cui le bocce saranno ferme». E sul fronte centro sportivo: «Puntiamo alla costruzione del nostro centro sportivo. Siamo ormai alla short list, due o tre opzioni per acquistare il terreno. Poi, ci vorrà qualche mese, per i permessi, i campi e tutto il resto. Se salta il “Tenente Onorato” andremo a Carini. I terreni sintetici, del resto, creano disagi solo agli anziani con le articolazioni più usurate».