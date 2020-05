L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le parole dell’ad del Palermo Rinaldo Sagramola, che ha parlato anche di mercato: «Da capire chi resterà dell’attuale rosa e quanti giocatori di altre società rimarranno in giro. Non sono preoccupato. Sappiamo dove mettere le mani per adeguare il Palermo alla nuova categoria, ma non so cosa succederà domani. Resta sempre un po’ di incertezza: su come e quando si ripartirà e su chi riuscirà ad iscriversi». E c’è chi sogna addirittura la serie B assegnata per titoli: «Impossibile immagine uno scenario, apocalittico, come quello che qualcuno ipotizza».