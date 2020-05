L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le parole dell’ad del Palermo Rinaldo Sagramola. Il Palermo sarà serie C per vincere o per un anno di assestamento?: «Per tentare subito la doppietta. Il nostro obiettivo è quello di campionati ambiziosi, fin dal primo passo, ovviamente con le incognite del caso. Squadra, dunque, competitiva, nel rispetto degli altri, non siamo i soli a pensarla così. Potremmo ritrovarci avversari come Bari, Catania, aspettiamo di veder che fine farà, Catanzaro…» E sul mercato: «Abbiamo ben chiare le scelte da effettuare, siamo ancora all’inizio di maggio. Sicuramente ci vuole una squadra all’altezza. Ma non chiedetemi nomi. Non è il momento».