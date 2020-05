La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della riapertura della Sicilia per chi vuole rientrare. Chiesto l’aumento di voli e traghetti sullo Stretto per consentire il ritorno dei fuori sede. Sugli aerei pochi posti e tutti esauriti per settimane: allarme per i prezzi alle stelle. In alto l’immagine.