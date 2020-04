Intervenuto durante la diretta di “Fuori gioco” il direttore generale del Palermo, Sagramola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Sarei favorevole a reintrodurre il semi professionismo, per bloccare i costi delle società dilettantistiche. Andare nei professionisti crea squilibri economico finanziari no o di poco conto, perchè raddoppiano i costi ma non i ricavi. Io non credo che l’equilibrio del mondo calcistico sia determinato dal numero di squadre presenti bensì dalle spese. Non si chiedono garanzie, ma solo fideiussioni per coprire parzialmente gli stipendi dei tesserati. Una “C d’eccellenza” semi professionistica come negli anni 80′, è al momento solo un’ipotesi, ma non sono io a decidere. Tutte le parti dovranno sedersi ad un tavolo in consiglio federale. L’1% dei diritti televisivi di A finiscono ai dilettanti, c’è una mutualità tra le diverse categorie».