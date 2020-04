Intervenuto durante la diretta Facebook della pagina “Fuori gioco” il direttore generale del Palermo, Sagramola, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «In C confermeremo gli under? Sicuramente sarà un Palermo ambizioso, siamo la quinta città d’italia, con un pubblico straordinario. Il progetto iniziale prevedeva un tentativo di salita rapida. i nostri under sono bravi, se dipendesse da noi li terremmo tutti. Con le squadre juniores siete primi in tutte le categorie, gruppi pieni di palermitani. Siamo partiti da 0, sono stati provati 1200 ragazzi i primi di agosto. faremo di più e di meglio quando avremo un centro sportivo. stiamo cercando il terreno, per lavorare meglio. Non è mia intenzione allestire “pensionati”. La Sicilia può esprimere molti talenti di valore. Potenziale ce n’è, dobbiamo assecondarne la crescita con istruttori di valore. La scommessa meglio riuscita durante la mia carriera al Palermo? Purtroppo no, ho visto tanti talenti sfiorire. Nel calcio si fa carriera con grande volontà, spirito di sacrificio, grinta e personalità. Anche nella fase di reclutamento bisogna centrare meglio questi aspetti oltre che il talento».