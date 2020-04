Intervenuto durante la diretta di “Fuori gioco” il direttore Sagramola ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Voglio pensare che il mondo dilettantistico abbia un futuro, quando cesserà l’emergenza coronavirus. Finché non ci sarà un vaccino, non si potrà andare avanti in sicurezza. Che si fa si blocca tutto per 8 mesi? Sulla proposta di Ghirelli, vi dico che è indubbio ci sia un interconnessione tra i campionati, Ghirelli ha raccolto l’opinione e le ambizioni delle sue società, non ha parlato di blocco delle società di Serie D di salire, ma solo blocco dei ripescaggi. Li blocca perchè altrimenti ci sarebbero troppe società in C, ben 69 se consideriamo le nove promosse dai gironi di D. L’orientamento generale sembra quello di comprimere il perimetro professionistico, per ridurre le squadre ed innalzare il livello. Nessuno può decidere per sè».