Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Rinaldo Sagramola, amministratore delegato dei rosanero, ha parlato della sfida in campionato contro il Savoia. Ecco le sue parole: «Se guardate le nostre partite noterete che ogni squadra ha giocato contro il Palermo col coltello tra i denti. E’ giusto così, per carità. Certo mi sarei aspettato alla vigilia un campionato più soft, così non è stato. C’è da dire in tal senso che basta vedere i giovani. In A ne giocano pochissimi, pochi in B, molti in C, tantissimi in D. La differenza tra chi scende in campo in serie A e chi lo fa in quarta serie non è però di valore assoluto. In più ha una caratteristica che, detta alla napoletana, è la ‘Cazzimma’. E quella chi ci affronta la mette fino in fondo magari per dimostrare di essere stato sottovalutato o per far capire che merita grandi squadre. Sta comunque di fatto che ritengo il campionato di D di quest’anno di alto livello».