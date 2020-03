Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, Rinaldo Sagramola, amministratore delegato dei rosanero, ha parlato della sfida in campionato contro il Savoia. Ecco le sue parole: «E’ una squadra ben costruita, ottimamente allenata e diretta. Non molla di un centimetro e questo dimostra alla gran lunga quanto questo girone sia tranquillamente paragonabile ad una serie C. I torresi sono uno sparring partner di gran spessore. Lo scorso anno il Bari non ha avuto un avversario così forte e competitivo».