L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato a “TRM”, durante “Siamo Aquile”. Ecco le sue parole in merito alla decisione di Di Piazza di lasciare il club rosanero:

«Ci sono questioni che riguardano esclusivamente i rapporti tra soci. Io posso soltanto dire, con riferimento non alle ingerenze ma all’attività di direzione e coordinamento, che in passato il socio Tony Di Piazza ha ritenuto sussistesse.





Quindi dal mio punto di vista questo cozza un po’ con la sua lamentela di un’eccessiva autonomia dell’amministratore delegato del Palermo FC. Non ravvedo e non esiste alcuna direttiva arrivata da Hera Hora, men che meno da Damir che col Palermo non c’entra un tubo, se non come azionista di Hera Hora che è il nostro azionista di riferimento.

Io continuo a insistere sul fatto, e lo abbiamo anche scritto nel bilancio, che non sussiste alcuna attività di coordinamento di Hera Hora sul Palermo FC. Continuo a non capire il perché della posizione di Di Piazza, non esiste nei fatti. Il bilancio è stato anche approvato con una nota che dice che Hera Hora non ha alcuna funzione di coordinamento. Poi sapete che lui ha sempre dichiarato un’eccessiva autonomia dell’amministratore delegato».