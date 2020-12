L’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola, ha parlato a “TRM”, durante “Siamo Aquile”. Ecco le sue parole:

«Per quanto riguarda Paparesta, io so che delle proposte gli erano state offerte in qualche maniera. Poi i soci evidentemente non hanno trovato la quadratura del cerchio. So che da parte di Mirri erano state fatte delle proposte per risolvere quella posizione.





Ma è un mettere in piazza i panni sporchi. Quella nota di Di Piazza contiene delle inesattezze abbastanza evidenti a mio parere, ma non credo che sia nell’interesse di chi deve cedere (Di Piazza, ndr) parlare pubblicamente di queste cose.

Lo trovo non utile, anche perché arriva insieme ad una serie di chiacchiericci che si fondano sul poco o sul nulla e generano disagio alla controllata Palermo FC, creando un allarme ingiustificato perché non cambia niente ai programmi della Palermo FC».