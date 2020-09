Come di consueto, arriva il bollettino di aggiornamento sul Coronavirus in Italia. Sono 1.869 i casi oggi, contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (104.387, circa 3mila meno di ieri). Il totale delle persone colpite da Covid sale così a 308.104. In diminuzione anche i decessi, 17 (ieri 20, giovedì erano 23), per un totale di 35.818 vittime. I guariti nelle 24 ore sono 977 (contro i 954 di ieri), e sono in tutto 223.693.

Sono 48.593 gli attualmente positivi, 875 in più rispetto a venerdì. Le persone in isolamento domiciliare sono 45.600, con un incremento di 863. Il totale dei dimessi e dei guariti dall’inizio dell’emergenza sale invece a 223.693, con un incremento rispetto a venerdì di 977