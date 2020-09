«In estate abbiamo suggerito l’opportunità di tenere le mascherine anche nei luoghi esterni – dice il presidente della Regione Nello Musumeci nelle dichiarazioni riportate da “Gds.it” -. Poi un Dpcm ha tolto l’obbligo e ci siamo adeguati, ma da quel momento abbiamo assistito ad assembramenti inaccettabili. Dobbiamo intervenire».

Nell’ordinanza che sta per essere firmata dal governatore della Sicilia, ci sono misure limitative anche per la movida e dunque contro gli assembramenti.

«L’aumento dei contagi impone ulteriori misure restrittive che avremmo potuto evitare se ci fosse stata una maggior responsabilità collettiva. Purtroppo gli appelli non hanno sortito effetto – aggiunge Musumeci -. Stiamo disponendo misure che servono a richiamare al senso di responsabilità la comunità siciliana. Non penalizzeremo le attività economiche. La nostra terra è già in ginocchio. In questo caso è il virus che decide non la politica».