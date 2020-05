Come si legge su “Il Messaggero” provano a ripartire anche le compagnie aeree messe a dura prova dalla pandemia. Lo testimoniano i dati più recenti disponibili, quelli di Iata di marzo, che attestano un crollo del traffico passeggeri del 53%. Ryanair annuncia oggi però un primo ritorno alla normalità. La compagnia a basso costo irlandese ripristinerà il 40% dei propri voli dal primo luglio. La decisione è soggetta all’abolizione delle misure restrittive sui voli all’interno dell’Ue imposte dai governi per far fronte alla pandemia di coronavirus. Attualmente oltre il 99% degli aeroplani della compagnia rimangono a terra.