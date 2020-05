L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta alcune parole di Anthony Fauci, il virologo della task force della Casa Bianca sul coronavirus, che oggi sarà ascoltato in audizione in Senato. Secondo le anticipazione del New York Times, lancerà un duro monito sulla ripresa dall’attività economica che rischia, se troppo rapida, di provocare “morti e sofferenze inutili”. Fauci sarà uno dei quattro esperti ascoltati oggi al Senato, in commissione Sanità, lavoro e pensioni (Hlp). Per Fauci è pericoloso “cercare di riaprire il paese in modo prematuro. Se si saltano i passaggi dei controlli previsti dalle linee guida per ‘riaprire l’America’ potrebbero riemergere diversi focolai. Questo comporterà non solo sofferenza e morti inutili ma di fatto rallenterà anche il nostro tentativo di tornare alla normalità”. Il riferimento di Fauci è alle linee guida dell’amministrazione dove si prevedono, per le riaperture, una traiettoria al ribasso dei casi per almeno due settimane e controlli serrati sugli asintomatici e tra le categorie più vulnerabili. Molti Stati Usa stanno riaprendo senza rispettare questi criteri.