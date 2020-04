In un’intervista al “Financial Times”, il numero uno della compagnia, Michael O’Leary, ha comunicato che Ryanair si oppone all’ipotesi di riprendere a volare mantenendo un posto vuoto tra i sedili per consentire la distanza tra i passeggeri, spiegando, inoltre, di aver già avvertito il Governo irlandese che se intende introdurre questa regola, “o pagherà lui per il posto di mezzo oppure semplicemente non si volerà più perché non è possibile avere un profitto con un tasso di riempimento del 66%”. Secondo O’Leary inoltre lasciare vuoti i posti di mezzo non garantisce comunque una distanza sufficiente, quindi “è un’idea idiota che non porta a nulla”.