L’Eliseo, riferendosi alla fine progressiva delle misure di rigido lockdown che dovrebbe cominciare l’11 maggio prossimo, ha annunciato che in Francia il ritorno sui banchi di scuola avverrà su base volontaria dei genitori e senza obblighi. Il rientro in classe avverrà in piccoli gruppi. I primi a tornare in aula saranno gli alunni delle scuole primarie. Ogni classe, però, non avrà più di 15 alunni. Le scuole superiori riapriranno invece il 18 maggio. mentre tutte le altre saranno aperte dal 25 maggio.La decisione era stata già annunciata nei giorni scorsi dal ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, ma la conferma è arrivata solo oggi.