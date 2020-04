Secondo quanto riporta “Fanpage”, la Grecia ha esteso fino al 4 maggio le misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus. Lo ha comunicato il governo di Atene, informando che il primo ministro Kyriakos Mitsotakis annuncerà la prossima settimana i provvedimenti per cominciare a sollevare alcune delle misure imposte lo scorso 22 marzo. Al momento supermercati, banche e la consegna a domicilio di ristoranti sono fra le poche attività operative. In Grecia oltre 1800 casi e 83 vittime.