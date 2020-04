Secondo quanto evidenziato da “ANSA”, le opere di un gruppo di artisti saranno messe all’asta da domani su E-bay dalla Fondazione Sicilia che ha lanciato una campagna di raccolta fondi per l’emergenza pandemia. All’iniziativa ‘Sos Coronavirus Sicilia’ hanno risposto dodici artisti che hanno donato tele, stampe, sculture, litografie, disegni a china, ora in vendita di beneficenza. Sono firmate da Maurilio Catalano, Domenico Pellegrino, Pucci Scafidi, Francesco Lauretta, Pippo Madè, Nicola Pucci, Ignazio Schifano, Sandro Scalia, Loredana Longo, Giacomo Rizzo, Daniele Franzella e Francesco De Grandi. L’opera di Pellegrino, “Sicilia,#restiamouniti”, finisce all’asta per la seconda volta. Era stata già acquistata per 10 mila euro da Oranfrizer che ha deciso di riconsegnarla alla Fondazione Sicilia perché sia di nuovo posta in vendita. L’asta (https://www.ebay.it/usr/fondazionesicilia) sarà attiva fino all’1 maggio. I fondi raccolti verranno devoluti al Dipartimento regionale della Protezione Civile, e saranno destinati per l’acquisto di beni strumentali per i pronto soccorso e gli ospedali siciliani, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per medici e paramedici e per interventi strutturali per creare nuovi reparti di terapia intensiva. Il Presidente della Fondazione, Raffaele Bonsignore, che ha ringraziato gli artisti: «È significativo – ha detto – che sia proprio l’arte a chiudere un ciclo di iniziative che ha messo in luce il cuore enorme dei tantissimi siciliani».