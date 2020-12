Giallo in Russia per la morte di uno scienziato, il comitato investigativo locale ha aperto un’indagine per omicidio. dottor Alexander Kagansky è caduto, in mutande, dal 14° piano di un palazzo, dopo aver ricevuto diverse coltellate. Stava lavorando allo svilluppo del vaccino anti Covid.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, l’uomo si trovava a San Pietroburgo per fare visita ad un vecchio compagno di scuola, Igor Ivanov.





La Polizia russa ritiene plausibile che la sua morte sia il risultato di una colluttazione, avvenuta prima della caduta dal 14° piano del palazzo, ed ha provveduto ad arrestare un residente di 45 anni, come principale sospettato.