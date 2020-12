Nei giorni scorsi agenti del Commissariato Centrale hanno denunciato L.A.G. classe 1979 e il fratello L.C classe 1985 per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, percosse in concorso, e lesioni personali con l’aggravante di avere agito in danno di esercenti le professioni sanitarie.

Secondo quanto riporta “Lasicilia.it”, i due fratelli infatti hanno tentato di introdursi all’interno del reparto Covid-19 dell’Ospedale Garibaldi Centro, per raggiungere un parente ricoverato, quando un dirigente medico li ha richiamati invitandoli ad allontanarsi. Questi però dopo essersi introdotti al suo interno hanno aggredito il predetto dirigente sanitario con schiaffi e calci, il quale è riuscito a divincolarsi grazie all’intervento degli altri colleghi; i due aggressori invece sono riusciti ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.