Stando a quanto si legge su “IlSole24ore.com” novità in arrivo dal campionato Russo. La Prem’er Liga russa ha lanciato una membership a pagamento su YouTube, che permetterà agli abbonati al di fuori dalla Russia di seguire in diretta streaming le partite che restano in calendario per la stagione 2019/20. Il campionato russo di massima serie diventa così il primo torneo nazionale in Europa a trasmettere le proprie partite su YouTube, grazie ad un accordo con Google, ma l’intesa non si limiterà soltanto al live streaming delle gare. La lega produrrà anche un programma settimanale sul campionato, comprensivo di highlights.