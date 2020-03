Molto a rischio la panchina di Serse Cosmi, che col Perguia ha collezionato ben sei sconfitte nelle ultime otto gare. Come riporta “Seriebnews.com” ci sono gia diversi nomi pronti per sostituirlo. Uno di questi rappresenterebbe un ritorno nel calcio dopo ben sei anni, stiamo parlando di Alberto Malesani. In Serie B potrebbe dire ancora la sua con le sue idee che hanno fatto grande il Parma verso fine anni Novanta.Gli altri nomi in corsa sono quelli di Oddo e Bisoli.